Шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России

Министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение Киберкомандованию прекратить все действия, направленные против России, включая наступательные операции в киберпространстве. Об этом пишет издание Record.

Источники издания подчеркивают, что этот шаг является свидетельством стремления Вашингтона к нормализации отношений с Москвой.

В это же время отношения США и Украины, наоборот, усугубляются. Сегодня в Белом доме прошла встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, на которой они должны были подписать соглашение по украинским редкоземам. Но встреча закончилась перепалкой между главами государств, а сделка отменена.

После этого стало известно, что Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Почему встреча Трампа и Зеленского закончилась перепалкой — читайте в материале 5-tv.ru.