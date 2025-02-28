США прекратили поддержку восстановления инфраструктуры Украины
Отношения между Киевом и Вашингтонов ухудшились после перепали Трампа и Зеленского.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американском Агентстве по международному развитию (USAID).
«На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — говорится в публикации.
Кроме того, говоря об USAID, то Белый дом также принял решение сократить присутствие агентства на Украине с 64 до восьми сотрудников.
Сегодня в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, по итогам которой главы государств должны были подписать соглашения по украинским редкоземам. Но это не случилось — встреча завершилась скандалом, а сделка, соответственно, была отменена.
Трамп пришел к выводу, что Зеленский не хочет мирного урегулирования конфликта. Он также подчеркивал, что Киеву придется пойти на уступки, поскольку у страны «нет никаких карт на руках». Также американский лидер обвинил Зеленского в неуважении к США, «играх с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей.
В итоге последний покинул Белый дом раньше запланированного. Как утверждает немецкое издание BILD, Трамп «выгнал» Зеленского.
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