Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Президент Украины не понимает, что сделал не так в ходе их встречи, завершившейся словесной перепалкой.
Фото: Reuters/Nathan Howard
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался извиняться перед американским лидером Дональдом Трампом после их словесной перепалки в ходе встречи в Белом доме 28 февраля.
В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что так и не понял, что сделал не так в ходе их встречи.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — заявил он.
При этом украинский лидер считает, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим сторонам.
Встреча Трампа и Зеленского накануне прошла 28 февраля в Вашингтоне. Хотя встреча началась с обсуждения деловых вопросов, в конце концов она превратилась в перепалку из-за конфликтного поведения украинского лидера.
По информации телеканала Fox News, Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, так как в процессе разговора почувствовал неуважение в свою сторону. Украинскому лидеру пришлось уехать раньше предполагаемого времени. Также подписание намеченной сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
После этого Трамп выступил перед журналистами и отметил, что Зеленский не желает урегулирования конфликта мирным путем. Он указал, что для возобновления переговоров с американской стороной президент Украины должен подтвердить свое стремление к миру.
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