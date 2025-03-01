«Вырезали кусман мяса»: рэпер из «Каспийского груза» рассказал о борьбе с раком кожи

Исполнитель затягивал поход к врачу и обрек себя на новые проблемы со здоровьем.

Участник группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) рассказал о трех пережитых операциях в прошлом году. Этим он поделился в интервью The Flow.

По словам Одилбекова, все последующие тяжелые события начались с того момента, когда у него была обнаружена онкология.

«Сначала весной у меня обнаружили меланому, рак кожи. Это была моя первая операция в жизни. Вырезали кусман мяса на ноге», — отметил артист.

Долгое время после медицинского вмешательства Тимур восстанавливался, однако на этом проблемы со здоровьем не закончились. Осенью у него оторвалось сухожилие в руке, хотя сначала мужчина решил, что это типичное воспаление. Артист продолжал активно тренировать, после чего его состояние ухудшилось.

«Когда я залазил в аппарат МРТ, мне сказали, что у меня там как минимум три проблемы сразу. Меня оперируют, две операции одновременно в разных местах», — добавил исполнитель.

Первые дни после выписки из медучреждения, по воспоминаниям артиста, оказались крайне тяжелыми. Он пробовал записать альбом в домашних условиях, так как ему запретили ряд действий по врачебным показаниям.

В следующий раз, на восьмой день после выхода из больницы, Одилбеков по случайности порвал швы, сидя за компьютером. Мужчина захотел приподняться на локтях в кресле и неосторожно оперся на подлокотники.

«В этот момент все, что мне восемь дней назад сшили, у меня под ухом трещит так, будто парчу порвали», — сказал артист.

Третью операцию Тимуру сделали в начале декабря. По его словам, «пришили гораздо круче». Сейчас исполнитель может немного шевелить рукой, однако она по-прежнему непластична. Врачи говорили, что движения конечности восстановятся на 70%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер из «Каспийского груза» показал разрушения в квартире после атаки БПЛА в Раменском.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ