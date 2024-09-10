Рэпер из «Каспийского груза» показал разрушения в квартире после атаки БПЛА в Раменском
Сам артист живет в другом месте, но именно вчера решил переночевать в своих владениях в Подмосковье.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO; Instagram* / brutto.kg; 5-tv.ru
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Рэпер Брутто (Тимур Одилбеков) из «Каспийского груза» показал в соцсети кадры из своей квартиры в Раменском после атаки беспилотников. У музыканта выбиты стекла в квартире.
«Какой рассвет красивый. Очень красивое небо, да, ребят? Это Раменское, Высоковольтная. Моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь… <…> Взрывов шесть я слышал», — рассказал музыкант.
Атака БПЛА в Раменском
Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.
В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом на Высоковольтной улице.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что жители дома в Раменском рассказали об атаке дронов ВСУ.
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