Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина

Президент РФ Владимир Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников 6-й роты позвонил матери погибшего командира батальона Марка Евтюхина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в разговоре с Лидией Евтюхиной глава государства еще раз дал высочайшую оценку подвигу российских бойцов и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда.

Мать Марка Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто погиб вместе с ее сыном, а также добровольно координирует помощь их семьям. Песков напомнил, что Путин неоднократно общался с Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения.

Бой у высоты 776

Контртеррористическая операция на территории Северо-Кавказского региона, 28 февраля 2000 года. Майор 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ Сергей Молодов получает приказ занять высоту Исты-Корд. Рота заняла высоту 776, а на гору Исты-Корд отправились 12 разведчиков.

29 февраля, 12:30. Группу разведки настигают боевики — выжившие отступают на высоту 776. Майор Молодов вскоре погибает от ранения, командование принимает на себя подполковник Марк Евтюхин.

Ровно через три часа боевики и арабские наемники (банда Хаттаба и Шамиля Басаева) в составе нескольких тысяч человек начинают бой. Со стороны России — всего 90 солдат. На помощь прийти некому — местность не позволила бы добраться до высоты 776 оперативно, а за каждым холмом в засаде сидят боевики.

К концу дня погибла треть роты. Выжившие героически продолжают бороться. 1 марта майор Александр Доставалов решает нарушить приказ, покинуть соседнюю высоту и с группой из 15 солдат отправиться на помощь 6-й роте. Марк Евтюхин погибает, огонь на себя вызывает капитан Виктор Романов.

В бою у высоты 776 было убито 84 военнослужащих. В живых остались только шесть бойцов. Боевики пытались найти выживших по кровавым следам.

Марку Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали двух боевиков, состоявших в террористической банде Басаева и Хаттаба и участвовавших в бою у высоты 776 в феврале 2000 годк. Преступников задержали в Нефтекамске и Томске.