США планируют прекратить обучение украинских боевиков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

NYT: США могут прекратить обучать боевиков Украины после выступления Зеленского

США планируют прекратить обучение украинских боевиков

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Ruiz

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Трамп после «шоу» в Овальном кабинете думает над тем, чтобы прекратить даже косвенную поддержку киевского режима.

Скандал в Белом доме на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским может стать причиной отказа американцев обучать боевиков Незалежной. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

Уточняется, что Трамп после «пятничного зрелища» в Овальном кабинете думает над тем, чтобы прекратить даже косвенную поддержку Украины, включающую разные виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение украинских войск и летчиков.

Подобное решение стало бы «шокирующим предательством Украины и похоронным звоном» по ее поддержке, говорится в публикации.

Кроме того, по данным издания, вся американская помощь Киеву, включая предоставленную еще экс-президентом Джо Байденом, может быть отменена «в ближайшее время».

В свою очередь Wall Street Journal, ссылаясь на источники, пишет, что после напряженной встречи с Зеленским американский лидер поручил своим советникам по национальной безопасности рассмотреть возможность приостановки или полного прекращения военной помощи Украине. При этом Трамп решил выждать дальнейшие шаги со стороны Зеленского, прежде чем принимать окончательное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп может запретить делиться разведданными с украинской армией после перепалки с Зеленским в Белом доме.

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