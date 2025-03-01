Более 30 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Боливии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Предположительно, один из водителей допустил выезд на встречную полосу движения.

Более 30 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Боливии

Фото: www.globallookpress.com/Radoslaw Czajkowski

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В результате ДТП с участием двух автобусов в Боливии погибли десятки человек. Об этом сообщает издание Opinion. В свою очередь Reuters пишет о 33 жертвах аварии.

Уточняется, что трагедия произошла в четыре часа утра 1 марта. Автобусы столкнулись лоб в лоб в нескольких километрах от границы муниципалитета Уюни. По предварительной версии полиции, водитель одного из транспортных средств допустил выезд на встречную полосу движения.

Часть пассажиров оказалась зажата в искореженных кузовах автобусов. Для извлечения людей полиции пришлось привлекать спецтехнику.

Также сообщается, что две больницы муниципалитета Уюни были вынуждены временно прекратить плановый прием пациентов и полностью переключиться на оказание помощи пострадавшим в происшествии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП с участием трех машин в центре Краснодара погибли три человека, еще один получил травмы. По предварительным данным, водитель хэтчбека Kia Ceed проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Geely, который двигался на разрешающий сигнал. После столкновения первая машина продолжила движение и врезалась в стоящий неподалеку фургон Kia Bongo.

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Более 30 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Боливии

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