«Любовь повсюду, даже в туалете»: Юра Борисов о поиске истинного счастья

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Юра Борисов: любовь можно найти даже в стрип-клубе или в туалете

Юра Борисов рассказал, можно ли найти любовь в стрип-клубе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Претендент на Оскар считает, что любовь есть повсюду.

Актер Юра Борисов уверен, любовь можно повстречать где угодно. Об этом он рассказал в интервью Амелии Димолденберг для официального аккаунта премии «Оскар» в соцсетях.

Герой его партнера по картине «Анора» Марка Эйдельштейна влюбляется в стриптизершу. Вот и Борисова спросили, может ли стрип-клуб быть местом, где зарождается любовь.

«Я думаю, что любовь повсюду. И ты можешь найти ее где угодно. Даже в туалете. Даже в туалете, да. Потому что если это настоящая любовь, то почему нет?» — заявил он.

Для актера настоящие чувства не зависят от места, и если это любовь, то она возможна в любых условиях.

Сейчас для Борисова настали тревожные деньки — он в ожидании церемонии «Оскар», на которой может получить заветную статуэтку. Борисов признался, если он ее получит, то отдаст маме (она хранит у себя все его награды).

«Я ценю происходящее, ведь только благодаря ему я могу делать следующие шаги, я действительно счастлив, что это происходит со мной, с нами. Я хочу идти дальше, двигаться вперед, но премия, прежде всего, важна для моей матери», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого Юрий Борисов сыграет в новом фильме Эмира Кустурицы.

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