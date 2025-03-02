На десерт: какие блюда Зеленский не успел отведать в Белом доме из-за перепалки с Трампом

Американский лидер не отказался от обеда и пригласил за стол несколько членов команды. Места-то освободились.

В Белом доме рассказали о блюдах, которые должны были быть поданы на стол президенту США Дональду Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому 28 февраля. Меню рассекретил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети.

Так, согласно его сообщению, начать обед планировали со свежего салата с помидорами, капустой и спаржей под медовой заправкой. В качестве основного блюда предполагалась запеченная курица с розмарином и пюре из сельдерея со спаржей под дижонским соусом. Завершением обеда должны были стать сладкие блюда. Десерт был на выбор: крем-брюле, ассорти из ягод и хрустящее печенье с цитрусовой цедрой.

Дэн Скавино также добавил, что сам Дональд Трамп после того, как попросил Зеленского покинуть Белый дом из-за проявленного к нему неуважения, решил не отказываться от обеда. Разделили с ним трапезу несколько членов команды, которых он пригласил к столу из-за наличия свободных мест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генсек НАТО Марк Рютте призвал Зеленского наладить отношения с Трампом.