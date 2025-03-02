Единый фронт по украинскому вопросу: как продолжает развиваться диалог России и США

В Стамбуле — после Эр-Рияда — прошел очередной раунд переговоров.

Диалог между Россией и США продолжается. После телефонного разговора президентов и встречи в Эр-Рияде глав внешнеполитических ведомств, работа перешла на уровень экспертов.

В Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, на котором встретились заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер и директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев. Это опытные дипломаты — Коултер работала в посольстве в Москве, Дарчиев в посольстве в Вашингтоне, возглавлял дипмиссию в Канаде. Темы были узкоспециализированными — как финансировать деятельность посольств, как вернуть конфискованные здания и другую собственность. В общем, что называется не для широкой публики, потому заявлений, как после Эр-Рияда и не было. Пообщались шесть часов, продолжили работу дальше. После встрече в Стамбуле Штаты выдали Даричеву агреман на работу в нашем посольстве в Штатах.

Сближение идет. И решение частных вопросов, может быть залогом для согласования по-настоящему масштабных решений, например, сокращения оборонных бюджетов, которое предложил Дональд Трамп.

«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и готовы к дискуссиям на этот счет», — сообщил Владимир Путин.

Понятно, что американцев волнуют наши стратегические силы — межконтинентальные ракеты, подводные лодки и перспективные комплексы, типа «Орешника», которых нет у самих США. Их «под нож» никто не даст пустить. Это надежная защита, которая скоро прикроет не только нашу страну.

На этой неделе Россия ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Документ был подписан 6 декабря прошлого года в Минске. Согласно ему, страны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, при посягательстве на безопасность любой из двух стран и Союзного государства в целом. Ну, и будут рассматривать вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства и будут принимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств.

Нас настораживают американские военные базы в Европе, китайцев — американские базы на Тихом океане. В общем, это очень сложная тема, «на потом».

Но принципиальное «да» от Москвы, это еще один позитивный сигнал, что договариваться можно о чем угодно. И за океаном этот сигнал принимают и шлют ответный.

Впервые с 2022 года точно, а если покопаться, то и с 2014 года — Россия и США в ООН выступили единым фронтом по украинскому вопросу. США внесли на генассамблею проект резолюции, где лишь сожаление о том, что гибнут люди и пожелание скорейшего достижения мира, при этом без обвинений или требований в адрес России.

Важно понимать, что у наших дипломатов нет головокружения от успехов. Никто не бежит навстречу американцам сломя голову, раз уж они нам улыбнулись. Нет, у Москвы свои четкие переговорные позиции. Например, простая заморозка конфликта на Украине нас не устроит.

«Некоторые говорят, что есть идея оставить „линию соприкосновения“. Во-первых, такого не будет. Есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. Во-вторых, то, что „останется“ от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов. Там люди тоже остаются, которым удобнее разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Наконец, заморозка абсолютно не приемлема для нас, потому как враг до сих пор на территории Курской области.