ВСУ ударили по объекту ровно в тот момент, когда глава киевского режима гостил в Овальном кабинете у Дональда Трампа.

Свои террористические методы Киев не гнушается уже распространять на страны Европы, хотя вроде бы должен действовать принцип не гадить там, где питаешься.

И тем не менее в Марселе двое злоумышленников бросили на территорию российского генконсульства две самодельные бомбы, одна из которых взорвалась. Их довольно быстро вычислили и поймали на проукраинском митинге в тот же день. Им оказались два француза, один из которых женат на украинке.

Террор все больше становится неотъемлемой сутью украинской политики. Стало известно, что в ночь на 28 февраля, ровно, когда Зеленский был в США, киевский режим атаковал компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Догадываетесь, зачем? Создать информационный фон и усложнить жизнь укроскептикам, по «Турецкому потоку» газ идет в Венгрию и Словакию.

Министр иностранных дел Лавров уже созвонился со своим турецким коллегой, обсудил ситуацию и убедительно попросил Хакана Фидана как-то воздействовать на Киев. Тот заверил, что необходимые меры будут приняты.

Ведь эту же станцию украинцы пытались вывести из строя еще в начале января и тогда тоже ничего не получилось.

Потом буквально на прошлой неделе атаковали станцию «Кропоткинская», которая принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму, через него казахстанскую нефть перегоняют преимущественно американские компании. Из всего этого можно понять одну непреложную истину — они не прекратят, окончательно отбились от рук и вышли из-под контроля.

Проблему нужно решать на корню, а не полумерами.

Собственно, об этом Россия на всех площадках и говорит. После фиаско Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, наконец, всем все стало понятно.