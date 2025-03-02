В СК РФ раскрыли число атакованных ВСУ российских регионов

Данные субъекты находятся вне границ СВО.

С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 34 региона России вне зоны проведения СВО. Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в беседе с агентством ТАСС.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — ответил он.

Помимо этого, председатель СК подчеркнул, что ВСУ используются западное вооружение. Это тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, а также беспилотники.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бойцы гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» с помощью беспилотников нанесли поражение командный пункт ВСУ в Херсонской области. В ведомстве отметили, что операторы дронов выявляют и уничтожают опорные и командно-наблюдательные пункты, пункты управления БПЛА, технику и боевиков противника. Расчет работает парой. Первый готовит беспилотник к запуску, в это же время второй номер находит цель. После запуска он корректирует его полет для точного наведения на объект.