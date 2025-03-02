В 2024 году Москва выделила почти 100 гектаров земли для реализации программы реновации

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Землю предоставили на территории всех административных округов.

В 2024 году Москва выделила почти 100 гектаров земли для реализации программы реновации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2024 году столица выделила 170 земельных участков для строительства домов по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По поручению Сергея Собянина столица наращивает темпы реализации программы реновации. В 2024 году для строительства новых домов, а также сопутствующей инфраструктуры — инженерных коммуникаций и подъездных дорог — предоставлено 170 участков общей площадью 98,5 гектара. При этом в 2023-м на эти цели выделили чуть больше 100 участков совокупной площадью 84,84 гектара», — рассказал Владимир Ефимов.

При разработке проектов учитываются современные стандарты комфорта и безопасности. По программе реновации обустраивают зеленые дворы со спортивными площадками и зонами отдыха, что создает комфортную городскую среду для жителей.

«Землю предоставили Московскому фонду реновации жилой застройки в аренду или по договору безвозмездного пользования на территории всех административных округов. В частности, на востоке, юго-западе и юго-востоке суммарно выделили 111 участков общей площадью почти 58 гектаров. Например, в районе Коньково на улице Введенского построят комплекс из четырех корпусов переменной этажности с общим подземным паркингом на месте уже расселенных домов. В Южном Бутове для пятисекционного жилого комплекса высотой 10 этажей предоставили землю на улице Ливенской на месте снесенных зданий», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

На Черноморском бульваре в районе Зюзино для строительства двухсекционного жилого комплекса переменной этажности с подземным паркингом предоставили участок на месте снесенной пятиэтажки. На улице Юных Ленинцев в Кузьминках выделили участок для возведения дома с пристройкой, в которой будут помещения общественного назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кинопарке «Москино» прошла первая церемония бракосочетания.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Мощное преображение: любовный гороскоп на весну 2025

Последние новости

13:56
Требуют «продолжения банкета»: Европа не желает завершать конфликт на Украине
13:30
В 2024 году Москва выделила почти 100 гектаров земли для реализации программы реновации
13:11
США разрабатывают план возобновления работы «Северного потока-2»
12:53
Тепло и колорит: как напитки из России заняли прочное место среди мировых винных брендов
12:35
Бандра Гунба избран президентом Абхазии
12:15
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины

Сейчас читают

Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показали Майки Мэдисон русскую Масленицу
На очереди Малая Локня: ВС РФ уверено освобождают Курскую область от ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год