У «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта
Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года и унесла жизни 145 человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Возле «Крокус Сити Холла» начались работы по строительству мемориала в память о жертвах теракта. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
О планах создать мемориал рядом с печально известным концертным залом ранее сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, где должна была выступать группа «Пикник». После этого террористы подожгли здание и сбежали, но уже менее чем за 12 часов их удалось поймать.
Они планировали попасть на Украину через Белгородскую область, где для них заранее подготовили «окно». Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» привлечены 27 фигурантов. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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