Идет на поправку? В Ватикане сообщили о состоянии Папы Римского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

В Ватикане сообщили, что состояние Папы Римского остается стабильным

Остается стабильным: в Ватикане сообщили о состоянии Папы Римского

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Didier Lebrun

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Накануне стало известно, что Франциск перенес приступ бронхоспазма.

Состояние Папы Римского Франциска остается стабильным, он больше не нуждается в вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

Накануне стало известно, что понтифик перенес приступ бронхоспазма. Несмотря на это и ряд повторных приступов, его клиническое состояние остается стабильным. У Франциска нет лихорадки и лейкоцитоза, все параметры его здоровья сохраняются на приемлемом уровне.

Как сообщили в пресс-службе Святого престола, понтифик чередует неинвазивную искусственную вентиляцию легких и длительные периоды дополнительной высокопоточной оксигенации.

О госпитализации 88-летнего Франциска с бронхитом стало известно 14 февраля. Позже у него была диагностирована пневмония. Еще через несколько дней, 23 февраля, его состояние, по официальной информации, стало критическим, хотя он пребывал в сознании. Неделю назад понтифику потребовалось переливание крови. В связи с обострившимся респираторным кризисом он получает большие дозы кислорода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский Франциск столкнулся с бронхоспазмом, что потребовало срочной вентиляции легких.

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