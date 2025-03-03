За лучшие сценарий и монтаж: фильм «Анора» с Юрой Борисовым получил два «Оскара»

Идея картины и выбор актеров, в том числе российских, — личная заслуга режиссера картины Шона Бейкера.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, получил премию «Оскар» в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». 97-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в ночь с 2 по 3 марта в Лос-Анджелесе, США.

Конкурентами картины в первой номинации были «Бруталист», «Настоящая боль», «5 сентября» и «Субстанция» с Деми Мур в главной роли. За лучший адаптивный сценарий наградили фильм «Конклав», его написал Питер Строхан.

Автором и сценаристом «Аноры» является Шон Бейкер, так что один из «Оскаров» он определенно может считать собственной заслугой. Кроме того, есть за что поблагодарить режиссера и российскому зрителю. Кинодеятель лично пригласил в проект Юру Борисова, так как увидел его в ленте «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена и загадал однажды поработать вместе.

Благодаря своему таланту и симпатии Бейкера Борисов прославился на весь мир и стал номинантом нескольких почетных премий. Вот только «Оскара» не получил, в номинации «Лучший актер второго плана» его обошел Киран Калкин («Настоящая боль»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юра Борисов сыграет в новом фильме Эмира Кустурицы.