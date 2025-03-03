«Я могу ему ноги поломать»: как Лепс воспитывает своего сына

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 50 0

Младший сын Григория Лепса пока не определился с карьерой

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ивану в 2025 году исполнится 15 лет. Это непростой возраст для каждого родителя. Как с этим справляется артист?

Младший сын народного артиста Григория Лепса — Иван — пока еще не определился со своей карьерой, сначала ему предстоит окончить школу. Об этом рассказал исполнитель 5-tv.ru на десятой юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория».

Подростку уже 14 лет, однако он еще не задумывался о том, стоит ли ему пойти по стопам звездного отца, как старшая сестра Ева. Девушка в его годы поняла, что ей нравится заниматься вокалом и в 2018 году дебютировала с группой Cosmo girls.

Об Иване мало, что известно. Но артист раскрыл, что несмотря на трудный возраст, наследник не бунтует и отца плохими поступками краснеть не заставляет.

«Нет, нормально себя ведет, а то я могу ему ноги поломать», — засмеялся Лепс.

При этом, музыкант не держит сына в ежовых рукавицах и спокойно относится к тому, что тот, например, может курить с друзьями за гаражами.

«У каждого поколения есть свой моральный облик <….> Но ценности какие-то они существуют. Поэтому дети мои вообще нормально воспитаны», — ответил Лепс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Мила Ершова столкнулась с выгоранием на работе.

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