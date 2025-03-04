В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 27 0

Неонацисты продолжили нападения на территории Российской Федерации, граничащие с ЛНР.

В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод

Фото: © РИА Новости/

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Чертановский район Ростовской области подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 3 марта, из-за чего начался пожар на нефтепроводе. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь на странице в своем Telegram-канале.

«В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет», — описал обстановку в районе на северо-западе Ростовской области исполняющий обязанности главы субъекта.

Несколькими часами ранее Слюсарь также сообщал о том, что вооруженные силы России остановили атаку дронов возле Новошахтинска. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области муж и жена получили множественные ранения осколками по всему телу из-за атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, в котором они находились во время происшествия.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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