В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод

Чертановский район Ростовской области подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 3 марта, из-за чего начался пожар на нефтепроводе. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь на странице в своем Telegram-канале.

«В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет», — описал обстановку в районе на северо-западе Ростовской области исполняющий обязанности главы субъекта.

Несколькими часами ранее Слюсарь также сообщал о том, что вооруженные силы России остановили атаку дронов возле Новошахтинска. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области муж и жена получили множественные ранения осколками по всему телу из-за атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, в котором они находились во время происшествия.