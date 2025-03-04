В обход Зеленского: Верховная Рада одобрила инициативы Трампа по началу переговоров

Эфирная новость 57 0

Парламент призвал к развитию партнерства с США в сфере добычи полезных ископаемых.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Некоторые на Украине пытаются наладить отношения с Вашингтоном. Верховная Рада одобрила инициативу Трампа по началу переговоров, об этом говорится в опубликованном обращении парламента к властям и народу США.

Депутаты считают, что американский президент и его миротворческие действия помогут в урегулировании конфликта. Представители Рады также отметили, что безопасность и развитие Украины зависит от поддержки со стороны США. И тут же призвали к дальнейшему партнерству двух стран, в том числе в сфере разработки полезных ископаемых.

Судя по всему, украинские парламентарии решили попытаться наладить отношения со Штатами в обход Зеленского.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.25
0.99 92.85
1.28
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

10:58
«Санкции и Javelin для Украины»: Трамп заявил, что принес России только горе
10:45
«Не боится разбить сердце»: Рита Дакота заявила, что никогда не простит измену
10:39
В суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»
10:28
Более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года
10:10
Придется раскошелиться: цветы в России подорожали на 20%
9:56
В Воронеже задержали передавшего Украине сведения о военном объекте россиянина

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год