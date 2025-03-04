Некоторые на Украине пытаются наладить отношения с Вашингтоном. Верховная Рада одобрила инициативу Трампа по началу переговоров, об этом говорится в опубликованном обращении парламента к властям и народу США.

Депутаты считают, что американский президент и его миротворческие действия помогут в урегулировании конфликта. Представители Рады также отметили, что безопасность и развитие Украины зависит от поддержки со стороны США. И тут же призвали к дальнейшему партнерству двух стран, в том числе в сфере разработки полезных ископаемых.

Судя по всему, украинские парламентарии решили попытаться наладить отношения со Штатами в обход Зеленского.