Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно информации ведомства, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженные силы РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов противника. Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM американского производства, а также 93 дрона противника.