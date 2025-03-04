ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также по скоплениям живой силы и бронетехники неонацистов в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиабомбу JDAM американского производства, а также 93 дрона противника.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ ликвидировала около 22 тысяч танков и более 45 тысяч дронов противника. Также были уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета и 600 зенитных ракетных комплексов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над регионами России за ночь сбили 18 украинских беспилотников.