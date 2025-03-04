Blue Ghost на Луне: уникальные кадры восхода Солнца и начало научной миссии

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Космический зонд Blue Ghost передал уникальные кадры восхода Солнца на Луне

Фото, видео: 5-tv.ru

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В течение двух недель зонд будет изучать лунный грунт и влияние космической погоды на Землю.

Сегодня жители планеты смогли наблюдать не только рассвет на Земле, но и на Луне.

Уникальные кадры восхода солнца передал космический зонд Синий призрак (Blue Ghost. — Прим. ред.). Он принадлежит американской частной компании.

Посадочный модуль прилунился в море Кризисов. Это участок на видимой стороне спутника.

Впереди у аппарата еще много работы. Две недели он будет собирать грунт, изучать влияние космической погоды на Землю, а еще продолжит радовать землян фотографиями с Луны.

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