Blue Ghost на Луне: уникальные кадры восхода Солнца и начало научной миссии
Космический зонд Blue Ghost передал уникальные кадры восхода Солнца на Луне
Фото, видео: 5-tv.ru
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В течение двух недель зонд будет изучать лунный грунт и влияние космической погоды на Землю.
Сегодня жители планеты смогли наблюдать не только рассвет на Земле, но и на Луне.
Уникальные кадры восхода солнца передал космический зонд Синий призрак (Blue Ghost. — Прим. ред.). Он принадлежит американской частной компании.
Посадочный модуль прилунился в море Кризисов. Это участок на видимой стороне спутника.
Впереди у аппарата еще много работы. Две недели он будет собирать грунт, изучать влияние космической погоды на Землю, а еще продолжит радовать землян фотографиями с Луны.
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