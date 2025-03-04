В России ужесточат наказание за продажу энергетиков детям

В России вводят штрафы за продажу энергетиков детям.

Законопроект сегодня в первом чтении одобрила Госдума. Запрет на продажу вредных напитков уже действует, а скоро введут санкции за его нарушение.

Документ предполагает штрафы до полумиллиона рублей для юридических лиц, а для должностных — до 200 тысяч рублей.

Как отмечают специалисты, вред от энергетиков очевиден: повышение давления, проблемы с сердцем, из-за высокого содержания сахара развивается диабет и другие патологии.





