В России ужесточат наказание за продажу энергетиков детям

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Законопроект предусматривает штрафы для компаний и должностных лиц.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В России вводят штрафы за продажу энергетиков детям.

Законопроект сегодня в первом чтении одобрила Госдума. Запрет на продажу вредных напитков уже действует, а скоро введут санкции за его нарушение.

Документ предполагает штрафы до полумиллиона рублей для юридических лиц, а для должностных — до 200 тысяч рублей.

Как отмечают специалисты, вред от энергетиков очевиден: повышение давления, проблемы с сердцем, из-за высокого содержания сахара развивается диабет и другие патологии.



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