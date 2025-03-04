Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково

В усадьбе Кусково ведутся работы по сохранению исторического облика Швейцарского домика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Собянин.

«Он был построен в XIX веке по проекту Николая Бенуа. Здание необычно тем, что сочетает кирпичный первый этаж и резной деревянный верхний ярус. Когда-то здесь жил последний владелец усадьбы Сергей Шереметев», — отметил мэр Москвы.

Швейцарский домик возведен в стиле альпийского шале. С XVIII века в Кускове существовала традиция создавать парковые павильоны и здания с национальными акцентами, например с голландским, французским и итальянским.

Мастера уже приступили к реставрации деревянного сруба. Это сложный и кропотливый процесс: деревянную часть здания отделили от кирпичной и подвесили с помощью специальной системы. Теперь реставраторам предстоит заменить поврежденные бревна и заново соединить сруб с первым этажом. Помимо этого, внутри здания проведут работы по сохранению исторических печей и дымоходов.

Комплексная реставрация ведется в усадьбе Кусково с 2017 года. Уже привели в порядок фасад дворца, Голландский домик, павильон «Грот», регулярный парк, скульптуры XVIII века и другие объекты. Кроме того, благоустроили лесную часть парка, сделав ее еще более удобной для прогулок.