«Переосмыслить саму философию»: Матвиенко о роли женщин в здравоохранении

Председатель Совфеда считает необходимым повышение продолжительности жизни.

О развитии современной медицины говорили сегодня и на площадке Совета Евразийского Женского форума. Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия сейчас становится одним из ведущих государств в области сохранения здоровья.

«Глава государства четко обозначил ключевой принцип работы современной системы здравоохранения. В ее центре должно находиться не количество оказанных услуг, а именно человек и его здоровье. Это очень объемная, многоплановая задача, для ее решения нам необходимо во многом переосмыслить саму философию здравоохранения. Убеждена, что именно женщины смогут сыграть здесь ведущую роль», — сказала Матвиенко.

На форуме обсуждалась также работа созданного по инициативе президента Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Его приоритетными задачами станет работа над обеспечением высокого качества жизни граждан, репродуктивное здоровье, а также забота о здоровье мам и детей.