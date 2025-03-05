«Наша русская народная»: Захарова оценила песню «Матушка Земля»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 23 0

Мария Захарова назвала композицию «Матушка Земля» по-настоящему народной

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Дипломат выразила благодарность исполнительнице трека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на 10-й юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория» в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделилась размышлениями о песне «Матушка Земля».

По мнению дипломата, композиция стала популярной среди большой части населения и продолжает оставаться для многих любимой из-за народного духа, который ощущают слушатели.

«У меня дочка поет эту песню в школе. Мало того, они еще танцуют под нее. Песня действительно стала народной», — заявила она.

Также Захарова добавила, что поблагодарила певицу Татьяну Куртукову, исполняющую песню, и отдала ей дань уважения. Она сообщила, что считает трек общеизвестным.

«Сейчас спросите в любом городе у кого-нибудь на улице, вам скажут, что эту песню всю жизнь слушали. Это же наша русская народная», — сказала представитель МИД.

В целом тенденцию на создание песен, надолго задерживающихся в сердцах россиян, политик считает планомерной, так как они ведут к быстрой поддержке аудитории и пользуются заслуженным успехом.

«В наше время рождаются песни, которые моментально становятся популярными, я думаю, на сотни миллионов людей. И плюс еще становятся по-настоящему народными. У нас таких песен не мало», — добавила Мария.

Собеседница рассказала, что композиция находит отклик у жителей страны всех возрастов. Она сама неоднократно наблюдала, как многие, услышавшие трек, на него эмоционально реагируют.

«На мероприятиях люди солидные при должностях и школьники, и молодежь не могут усидеть, все начинают танцевать, все начинают петь. Значит, все попало, значит, все сошлось», — заключила собеседница.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала песню, которая ассоциируется у нее с Годом защитника Отечества.

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