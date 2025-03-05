Санкт-Петербург готовится к сезону электросамокатов

В Петербурге то плюс, то минус, временами идет дождь со снегом. Из-за этого на тротуарах и дорогах появляется ледяная корка.

Несмотря на это, в городе уже готовы дать старт новому сезону самокатов. Открыть его собираются до 10 марта.

Двухколесный транспорт уже появился на улицах. Но арендовать его еще нельзя. Придется подождать, пока погода наладится и высохнет асфальт. В прошлом году сезон открыли только 18 числа.

Синоптики же прогнозируют, что тепло и солнце в Петербурге появится уже к 8 марта.