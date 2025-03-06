Мрачные прогнозы: какие виды рака самые агрессивные

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Анна Криушина
Анна Криушина 46 0

Онколог Макаров: рак поджелудочной железы — самый агрессивный

Рак, который не ждет: самые агрессивные опухоли и их опасность

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Справиться с ними даже с помощью новейших методик лечения порой бывает очень сложно.

Рак — это заболевание, которое способно поразить абсолютно любой орган нашего тела. Однако не все его виды одинаково опасны. Некоторые опухоли, такие как рак предстательной или молочной железы, на ранних стадиях успешно лечатся. Но есть и те, которые побороть практически невозможно, об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-онколог Никита Макаров.

Рак поджелудочной железы — один из самых опасных. Эта опухоль развивается практически бессимптомно, и к моменту появления первых признаков болезнь часто достигает поздних стадий. Пятилетняя выживаемость на ранних этапах составляет всего 20%, а на четвертой стадии — менее 3%.

Не менее опасен мелкоклеточный рак легкого, который занимает первое место по уровню смертности в России. Основная причина его развития — курение, включая пассивное. Выживаемость пациентов напрямую зависит от стадии диагностики: на IV стадии шансы прожить более года составляют всего 19%.

Меланома, агрессивный рак кожи, также входит в список самых опасных опухолей. Она быстро развивается и часто рецидивирует. Однако современные методы лечения, такие как иммунотерапия, дают надежду на выздоровление многим пациентам.

Замыкает список глиобластома — злокачественная опухоль головного мозга. Средняя продолжительность жизни пациентов с этим диагнозом редко превышает два года, а у пожилых людей — полгода.

Несмотря на мрачные прогнозы, медицина не стоит на месте. Новые методы лечения, такие как иммунотерапия и таргетная терапия, уже помогают бороться с ранее неизлечимыми формами рака. Ученые продолжают искать способы повысить шансы пациентов на выздоровление, давая надежду даже в самых сложных случаях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что онковакцину могут начать применять в России в 2025 году.

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