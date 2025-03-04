Онковакцину могут начать применять в России в 2025 году

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Онковакцину могут начать применять в России в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Созданную экспертами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) онковакцину против колоректального рака могут начать использовать уже с 2025 года. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова во время выступления в рамках форума «Женщины за здоровое общество».

Как отметила Скворцова, в 2024 году трехлетний цикл доклинических исследований данной вакцины был завершен. В 2025 году стало возможно применять ее на пациентах.

«Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента», — заявила Скворцова

Глава ФМБА добавила, что подобная вакцина не будет способна заменить уже существующие методы борьбы с онкологией, однако может стать хорошим дополнением для этого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли обнаруженный в Китае коронавирус вызвать новую пандемию. Вирусолог рассказал о возможных рисках в связи с появлением HKU5-COV-2.

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