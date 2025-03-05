Самолеты с оружием для Украины развернулись в воздухе после указа Трампа

Американские самолеты с оружием развернулись в воздухе после указа президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Оружие в Киев поставляли через польский аэродром Жешув, а затем — через границу с Львовской областью. Этот же порт принимал крупные партии бронетехники, переплавленной через Атлантический океан. Телеканал уточнил, что сразу после того, как Трамп отдал приказ, самолеты взяли обратный курс, так и не долетев до Жешува.

NBC News сообщали, что ранее Соединенные Штаты активно перебрасывали технику в европейский регион. Исходя из данных CNN, уже через несколько недель Киев может остаться без ракет Patriot. Украинские власти не имеют альтернативы, которая смогла бы заменить эти комплексы. В настоящее время в запасе осталось не больше шести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло выступление Трампа перед Конгрессом США.