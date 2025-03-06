«Немного сложнее»: невеста Гуфа рассказала об общении с детьми рэпера

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Анна Криушина
Анна Криушина 14 0

Невеста Гуфа рассказала, что общается в детьми жениха от предыдущих браков

Невеста Гуфа рассказала о своих отношениях с детьми рэпера от прошлых браков

Фото: Instagram*/69kitana

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В социальных сетях девушку атаковали вопросами о бывших пассиях исполнителя.

Новоиспеченная невеста рэпера Гуфа Разият Салахова приоткрыла завесу тайны над своей жизнью со знаменитым исполнителем. В социальных сетях она рассказала историю знакомства с Гуфом, а также поделилась историями из совместной жизни и прокомментировала разницу в возрасте со своим избранником.

Один из подписчиков Раи (сокращенное имя. — Прим. ред.) поинтересовался, общается ли она с детьми Алексея Долматова.

«Ты общаешься с детьми Гуфа? Хотела бы? Смогла бы?» — спросил поклонник.

«Общаюсь с Сэмом, так как мы с Айзой (первая жена Гуфа. — Прим. ред.) в хороших отношениях. Во втором случае немного сложнее, и я не лезу. Тина (дочь Гуфа и Юлии Королевой. — Прим. ред.) очень маленькая, и ей не нужно со мной общаться. Ей нужен только отец, и это нужно понимать. И про Алексея, и про бывших я вопросы больше не принимаю — я не хочу в это лезть», — ответила девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Гуф решил завершить музыкальную карьеру и начать новую жизнь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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