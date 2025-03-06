Задержан подозреваемый в повреждении банкомата в ТРЦ «Свиблово» в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

О пострадавших в данный момент не сообщается.

Задержан подозреваемый в повреждении банкомата в ТРЦ «Свиблово» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Задержан подозреваемый в повреждении банкомата на Снежной улице в ТРЦ «Свиблово» в Москве, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД России по столице.

«Полицейские северо-востока столицы задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице», — заявили в ведомстве.

Правоохранителям уудалось установить личность муужчины благодаря камерам наружного наблюдения. Он был задержан по мету жительства. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв произошел в торговом центре «Свиблово» на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Снежная в отделении банка, как сообщил источник 5-tv.ru. Открытого возгорания не произошло, но в здании выбило стекла. По предварительным данным, в отделении взорвался банкомат.

О пострадавших в данный момент не сообщается. С места происшествия удалось самостоятельно эвакуироваться двум посетителям банка и четырем сотрудникам отделения.

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