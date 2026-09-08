Продолжает упорствовать: Захарова прокомментировала доклад Гросси по ЗАЭС

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Дипломат отметила, что глава МАГАТЭ не хочет прямо называть реальных виновников ухудшения ситуации на ЗАЭС.

Как Россия отреагировала на доклад Гросси по ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Мария Захарова назвала политически ангажированным доклад главы МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не отрицает серьезное ухудшение ситуации, которая складывается вокруг Запорожской АЭС. Однако он до сих пор отказывается назвать имена реальных виновников. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление Гросси с докладом по ядерной безопасности.

«Гросси продолжает с упорством, достойным лучшего применения, уклоняться от того, чтобы прямо признать вину киевского режима в безрассудных нападениях на объекты инфраструктуры ЗАЭС», — процитировала пресс-служба МИД РФ Марию Захарову.

Дипломат также напомнила, что в результате террористических атак на АЭС были убиты ее сотрудники. Этот неоспоримый факт тоже не был упомянут в докладе Гросси. Кроме того, глава МАГАТЭ не рассказал, что по вине киевского режима сорвался его запланированный визит в Энергодар. Учитывая все это, Россия, как заметила Захарова, расценивает доклад Гросси как политически ангажированный.

Ранее Гросси поблагодарил РФ и Украину за прекращение огня для ремонта ЗАЭС. Станция потеряла внешнее электроснабжение 20 августа. Для обеспечения собственных нужд ей пришлось задействовать резервные дизель-генераторы.

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