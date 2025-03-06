Путин поблагодарил участвующих в СВО российских женщин

Он отметил, что россиянок нередко можно встретить не только среди медиков и других других служб, но и на передовой.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов спецоперации, а также поздравил их с наступающим праздником 8 Марта. Российский лидер отметил, что Международный женский день в нашей стране всегда связан с весной и обновлением.
При этом тыл не менее важен для наших бойцов, ведь нет мужчин, которые не думали бы о своих любимых людях, находясь на поле боя, сказал глава государства.
Лидер страны выразил особую благодарность россиянкам, участвующим непосредственно в боевых действиях.
«Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — сказал президент во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Путин также подчеркнул, что наших женщин можно увидеть не только среди медицинских работников и других служб, но и на передовой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не направляет срочников в зону боевых действий. Президент РФ предложил ввести общий для всей страны стандарт поддержи семей бойцов СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
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