Путин: Россия не направляет срочников в зону боевых действий

Россия не направляет срочников в зону боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что те, кто воевал добровольцем в Донбассе до вхождения в состав России, не должны получать повестки на срочную службу.

Российский лидер также предложил ввести общий для всей РФ стандарт поддержи семей бойцов СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин вручил «Золотую Звезду» вдове погибшего в Курской области командира батальона девятого полка Сергея Чебнева.

Он подчеркнул, что Чебнев отправился в зону СВО добровольно, несмотря на то, что к тому моменту уже завершил профессиональную службу в армии.