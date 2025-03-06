Путин: Россия не направляет срочников в зону боевых действий

Президент РФ предложил ввести общий для всей страны стандарт поддержи семей бойцов СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Россия не направляет срочников в зону боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что те, кто воевал добровольцем в Донбассе до вхождения в состав России, не должны получать повестки на срочную службу.
Российский лидер также предложил ввести общий для всей РФ стандарт поддержи семей бойцов СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин вручил «Золотую Звезду» вдове погибшего в Курской области командира батальона девятого полка Сергея Чебнева.
Он подчеркнул, что Чебнев отправился в зону СВО добровольно, несмотря на то, что к тому моменту уже завершил профессиональную службу в армии.
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