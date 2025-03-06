Официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта

Члены команды президента США Дональда Трампа Марко Рубио, Стив Уиткофф и Майкл Уолтц в следующий вторник отправятся в Эр-Рияд для проведения переговоров с украинской делегацией, в которую войдет нынешний руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

США будут требовать от Украины согласия на скорое прекращение огня с Россией в качестве одного из главных условий подписания сделки по полезным ископаемым. Встреча представительств двух стран должна пройти в Саудовской Аравии уже в следующую среду.

На встрече будут обсуждаться вопросы скорейшего прекращения боевых действий между Россией и Украиной, а также условия подписания сделки по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что видит украинский конфликт как прокси-войну двух ядерных держав —России и Соединенных Штатов.