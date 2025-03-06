Вынесла тело мужа с поля боя: Путин пообещал госнаграду женщине-медику из Тувы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Путин наградит женщину-медика из Тувы за эвакуацию тела ее мужа из зоны СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лидер РФ отметил самоотверженность участницы СВО.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным женщина-медик из Тувы Айдысмаа Монгуш поделилась трагической историей своей семьи. Она рассказала, как в одиночку эвакуировала тело супруга с поля боя, с которым не виделась больше года из-за службы в разных подразделениях.

Мать троих детей отметила, что после утраты супруга хотела снова отправиться на фронт. Однако заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева рассказала, что было приложено немало усилий, чтобы уговорить женщину остаться дома.

Лидер государства поддержал такую инициативу, подчеркнув важность присутствия матери рядом с детьми.

«Пожалуйста, я без всякой иронии, без шуток, но все-таки ребятишки есть у вас, надо поднимать их. Мама должна быть рядом», — сказал он.

Владимир Путин также добавил, что истории таких людей, как Айдысмаа, достойны того, чтобы быть запечатленными в книгах, стихах и произведениях искусства, чтобы их память сохранялась надолго. Президент пообещал вручить военнослужащей государственную награду за мужество и самоотверженность.

Ранее 5-tv.ru писал, как Путин расчувствовался после рассказа матери погибшего военного.

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