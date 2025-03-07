США уведомили Россию о составе своей делегации на переговорах с Украиной

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Уиткофф: США проинформировали РФ о составе делегации на переговорах по Украине

США уведомили Россию о составе переговорной группы по конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

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Вашингтон планирует провести встречу с представителями киевского режима на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Администрация американского президента Дональда Трампа проинформировала Россию о предварительном составе своей делегации на переговорах по украинскому вопросу. Об этом стало известно из заявления специального посланника лидера Штатов по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

По его словам, состав переговорной группы уже обсуждался с советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем. Также он отметил, что Кремль осведомлен о предстоящих планах.

«Мы связались с россиянами. Мы также уведомим украинцев», — заявил Уиткофф в беседе с журналистами у Белого дома.

По сообщению спецпосланника, на предстоящей неделе делегация США собирается провести встречу с представителями Украины. Она должна состояться в Саудовской Аравии. Уточняется, что в диалоге сторон на повестке дня мирное урегулирование украинского конфликта и прекращение огня на шесть месяцев.

Впервые делегации России и США переговорили 18 февраля в Эр-Рияде. Тогда на встрече госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров решили создать переговорные команды и начать работу по поиску путей урегулирования украинского конфликта.

После этого, 27 февраля, прошла вторая встреча делегаций России и США в Стамбуле. На ней обсуждалась работа дипломатических миссий государств в Вашингтоне и Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта.

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