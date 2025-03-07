Артиллерия громит ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

Был обнаружен склад с боеприпасами и минометный расчет украинских боевиков, который своим огнем не давал продвинуться нашим подразделениям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллерийский расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе наступательных действий расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата группировки войск «Центр» был обнаружен минометный расчет и склад с боеприпасами украинских боевиков.

«Наши расчеты БпЛА залетают, видят выходы от выстрелов, дают нам координаты цели и мы начинаем отрабатывать до конца», — рассказал командир орудия, Роман Ищеркин.

Получив разведданные о местонахождении цели, расчет САУ «Мста-С» оперативно подготовил орудие к бою и приступил к выполнению задачи. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых минометный расчет и склад с боеприпасами был уничтожен, что способствовало продвижению штурмовых подразделений в глубь обороны противника.

Корректировку огня и контроль поражения выявленных цели выполнял расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30». Данные, поступившие с беспилотника, подтвердили уничтожение украинских боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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