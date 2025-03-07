Южнокорейский суд отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Прокуратура республики предъявила ему обвинение в организации мятежа в январе текущего года.

Южнокорейский суд отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля

Фото: YONHAP/ТАСС

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Южнокорейский суд отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля. Об этом сообщил Yonhap.

«Юн Сок Ель был освобожден из-под стражи после удовлетворения судом его просьбы об отмене ареста в связи с кратковременным введением им военного положения», — сказано в материале.

В феврале текущего года президент Южной Кореи инициировал юридический процесс, подавая ходатайство в Центральный районный суд Сеула. В своем обращении он охарактеризовал обвинительное заключение, касающееся объявления военного положения, как незаконное.

Политический кризис в Южной Корее

Ситуация в Южной Корее обострилась в начале декабря 2024 года после объявления президентом военного положения из-за угрозы паралича власти. Она возникла из-за попыток провести процедуру импичмента.

18 января по мск суд заключил президента под стражу. После этого его сторонники устроили погром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса из сериала «Игра в кальмара» умерла от рака желудка.

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