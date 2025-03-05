«Агрессивно настроена»: Алсу подала еще несколько исков против экс-мужа Абрамова

Спор из-за имущества между Алсу и ее бывшим мужем Яном Абрамовым и не думает утихать. Какие требования выдвинула певица, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Новые подробности процесса по разделу имущества Алсу и Яна Абрамова. Правда, что заслуженная артистка РФ подала на экс-супруга сразу несколько новых исков? Действительно ли на имущество бизнесмена сейчас наложен арест? Что за требования выдвигает к бывшему мужу певица? Каким спортом всерьез увлеклась? И с кем ей приписывают новый роман? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Произошли некоторые перемены в моей жизни. Сделали меня сильной, сделали меня счастливой в том числе», — заявила звезда.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись летом прошлого года. Но до сих пор не могут поделить совместно нажитое имущество, которое, по данным СМИ, исчисляется миллиардами рублей. На кону стоят пятикомнатная квартира в столице, дом на Рублевке, дача в Крыму с теннисными кортами, конюшней и даже собственным театром, а также апартаменты в центре Лондона и другие объекты недвижимости.

«Там очень большие деньги, миллиарды. Там масса квартир, яхт, домов. Конечно же, каждый будет пытаться как можно больше себе получить», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

По словам адвоката Александра Добровинского, изначально Абрамов предлагал поделить все пополам. Но Алсу это не устроило.

А недавно в СМИ появилась информация, что певица подала еще несколько исков против бывшего мужа. В них она якобы требует еще десять объектов недвижимости, а также запретить Яну выезд за рубеж.

«Я считаю, что она просто прислушивается к рекомендациям своего адвоката, который говорит: „Ты имеешь на это право. Воспользуйся этим правом“. Почему нет?» — выразила мнение светский обозреватель Мария Тарханова.

«Я довольно консервативный человек, довольно спокойный, довольно предсказуемый. Я стараюсь не делать каких-то сумасшедших поступков», — призналась артистка.

Добровинский заявил, что суд отклонил просьбу о запрете бизнесмену покидать страну. Но наложил арест на некоторое его имущество, которое было куплено в браке с Алсу.

«Стороны в процессе обычно могут ходатайствовать о наложении ареста на активы. Боясь, что эти активы могут быть проданы и не попадут под раздел, например. Это нормальная процедура», — объяснил Александр Добровинский.

Адвокат Абрамова не понимает, почему артистка так негативно настроена против бывшего мужа. Говорит, что тот очень хотел расстаться мирно. Пообещал обеспечивать детей и не ожидал от Алсу такой жесткой реакции.

«Спелые арбузы и женское настроение определить невозможно никогда. Поэтому, что побудило Алсу на это — большая загадка», — отметил адвокат Добровинский.

«А как должна быть настроена красивая, молодая, популярная женщина с хорошей репутацией, когда на всю страну ее собственный родной муж опозорил и так с ней поступил. Конечно, она будет агрессивно настроена», — подчеркнула обозреватель Тарханова.

Поклонники певицы считают, что всему виной причина развода. Сами супруги ее не озвучили. Однако, по сообщениям прессы и некоторых знакомых пары, Алсу устала от поведения Яна.

«Я тоже слышала, что там человек, живя в браке, вел себя слишком свободно, мягко говоря. Конечно же, уважающая себя женщина не захочет эту грязь постоянную не только физическую, а энергетическую даже, тем более есть дети, терпеть бесконечно», — высказалась модель Алена Кравец.

Главной разлучницей в СМИ называли бывшую возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову. Якобы именно отношения Абрамова с ней стали последней каплей для певицы.

«Кстати, Решетова и Алсу, я считаю, по типажу чем-то похожи. Решетова более такая дерзкая, даже прям с нотками какой-то фам фаталь. В ней есть дерзость, эта сексуальность такая, нарочитость, нагловатость в ней есть», — уточнила Алена Кравец.

«Я уверена, что, скорее всего, за все эти годы Алсу знала, что он ей изменяет. Но когда уже переступил эту черту и перестал прятаться, тогда уже, конечно, да. Она начала предпринимать какие-то действия по защите своей репутации», — предположила светский обозреватель Тарханова.

Алсу не подтверждает слухи о предполагаемом романе Яна с Анастасией. Но и опровержений тоже не дает.

«Вы знаете, я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня: говорить просто о девушках с низким социальным статусом. Поэтому я не хочу», — заявила артистка.

Пока юристы пытаются отстоять права певицы в суде, она занимается карьерой. В одном из интервью Алсу призналась, что долгое время была занята ролью жены и мамы. И творчеству уделяла не так много времени, как ей хотелось.

«Я всегда старалась совмещать, чтобы это не помешало семейной жизни. На первом месте всегда была семья, поэтому я делала выбор в эту сторону», — объяснила знаменитость.

Но теперь, когда дети подросли, Алсу планирует сосредоточиться на музыке. Она много гастролирует, записывает песни, готовится к выпуску своего альбома.

«Открыта ко всему новому. Я очень сосредоточена сейчас на работе, на новых проектах, на себе, естественно», — поделилась Алсу.

Певица рассказала, что придумала установку: в этом году регулярно пробовать что-то новое. И пока держит слово. Недавно, например, впервые в жизни взяла в руки винтовку и занялась биатлоном. Говорит, что понравилось.

«Я еще никогда не была в тире. Но поняла, попробовав стрельбу в биатлоне, что это абсолютно моя история. И я прям хочу продолжить это занятие в тире, когда не зима. А зимой обязательно буду заниматься и лыжами, и биатлоном», — рассказала Алсу.

По словам артистки, тренировки для нее — не только способ поддерживать фигуру в форме. Они помогают отвлечься от тревожных мыслей и настроиться на позитивный лад.

«Когда я занимаюсь спортом, у меня совершенно другое настроение, совершенно другое ощущение себя и силы, вообще другие эмоции. Поэтому я в этом году пообещала себе, что каждый день буду заниматься спортом», — поделилась певица.

Правда, поклонники считают, что настроение ей улучшает не только спорт, но и любовь. Уже несколько месяцев ходят слухи о новом романе певицы. В прессе предположили, что артистка встречается с бывшим возлюбленным светской львицы Анны Калашниковой.

Сама Алсу не спешит раскрывать подробностей. Она не отрицает, что вполне готова к новым отношениям. Но сначала надо разобраться со старыми.

Недавно Добровинский заявил: они с Абрамовым планируют изменить тактику.

«Мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны. Все будет, как мне кажется, значительно менее интересно для нее», — уточнил адвокат.

Но сама Алсу явно считает иначе и не собирается отступать. Очередное заседание состоится уже скоро. И, судя по настрою обеих сторон, вряд ли оно будет последним.