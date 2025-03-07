«Женщины таковы»: Чиповская объяснила, почему распадаются российские пары

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 19 0

Аня Чиповская назвала причину ухода мужчины от женщины в России

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Актриса считает, что ответственность не лежит целиком на женских плечах.

Актриса Анна Чиповская рассказала, из-за чего происходит разрыв отношений в российских парах. Ее размышления удалось узнать корреспонденту 5-tv.ru на пресс-показе спектакля Аллы Сигаловой «8 женщин» в МХТ им. Чехова

«Я думаю, что, нет, они не совершали никакой ошибки», — поделилась своим мнением по поводу вины женской части населения страны актриса.

Более того, по словам Чиповской, женщина может попросту не нуждаться в мужчине, а также виновен, может быть, сам представитель мужского пола. В пример она привела героя постановки, который не любил ни одну из восьми девушек, с которыми состоял в отношениях.

«Классическая женская бесконечная. Это, когда женщины не хотят объединятся, они хотят конкурировать, и это периодически приносит нам всем сложности», — привела свои аргументы в защиту женщин знаменитость, объяснив их психологию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аня Чиповская не полюбила Санкт-Петербург сразу, но спустя время город стал для нее местом силы.

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