Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА над регионами России за 2,5 часа

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 21 0

Больше всего дронов ликвидировали над территорией Краснодарского края.

Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА над регионами России за 2,5 часа

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 43 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 20:15 до 22:45 по московскому над регионами России. Об этом в сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — написало ведомство в Telegram.

Уточняется, что из них 21 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, девять — над территорией Брянской области, четыре беспилотника — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один беспилотный летательный аппарат — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

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