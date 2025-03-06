Захарова: Россия не обсуждает с США вопрос снятия санкций

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Москва считает, что антироссийские ограничения незаконны.

Фото, видео: Reuters/Maxim Shemetov; 5-tv.ru

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Россия пока не обсуждает с Штатами вопрос снятия санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ежедневном брифинге.

Дипломат отметила, что не РФ вводила ограничения. Более того, Москва продолжает настаивать о незаконности и неправомерности санкций, введенных Вашингтоном.

«Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что нормализация сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами обязана предполагать снятие санкций. Он также сообщал, что вести разговоры об отмене санкций пока преждевременно, так как сторона США не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия ответит на санкции со стороны Японии. В январе Токио ввел 25-й пакет ограничительных мер в отношении РФ.

По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, этот шаг лишний раз демонстрирует «недальновидность японского официоза».

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