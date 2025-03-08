«Наравне с мужчинами»: Александра Ребенок рассказала, в чем заключается женская сила

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 38 0

Актриса Ребенок: Сила женщины заключается в ее слабости

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка любит, когда ей открывают двери и подают пальто.

Сила женщины заключается в ее слабости. Об этом актриса Александра Ребенок рассказала 5-tv.ru на пресс-показе спектакля Аллы Сигаловой «8 женщин» в МХТ имени Чехова.

Звезда театра и кино подчеркнула, что в современном мире, где женщины уже давно водят машины, занимают руководящие должности и являются лидерами, важно помнить о том, что настоящая сила проявляется не только в успехах и независимости.

«Наш мир диктует нам новые обстоятельства. Мне кажется, что мы давно меняемся», — отметила актриса, подчеркивая значимость исторической борьбы за равноправие.

Тем не менее, несмотря на достижения, Александра уверена, что истинная женская сила заключается в уязвимости. Она считает, что именно в этом признании своих эмоций и чувств женщины находят глубину в отношениях с окружающими. Эта открытость позволяет не только строить крепкие связи, но и демонстрировать человечность, что в конечном итоге делает их еще более сильными.

«Мы боролись за права голосовать, а сейчас мы действительно наравне с мужчинами. Но все-таки я верю, что женская сила в ее слабости», — добавила Ребенок.

Александра Ребенок предлагает переосмыслить концепцию женской силы, показывая, что сочетание амбиций и уязвимости создает уникальную динамику, позволяющую женщинам не только добиваться успеха, но и оставаться чувствительными и открытыми к окружающим.

Сама же артистка признается, что ей приятно, когда ей открывают двери и помогают надеть пальто. Это, по ее мнению, символизирует заботу и внимание, которые делают отношения между людьми более теплыми и человечными. Александра считает, что такие моменты напоминают о важности проявления чувств и взаимопомощи, которые, как ни странно, подчеркивают не только уязвимость, но и настоящую силу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кудрявцева приняла извинения от назвавшего ее тварью Андреасяна.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
«Вправе наложить арест»: россияне могут лишиться электросамокатов за долги
10:33
«Наравне с мужчинами»: Александра Ребенок рассказала, в чем заключается женская сила
10:15
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
10:00
Огненная работа гаубиц М-46 в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
9:40
«Март — все-таки зимний месяц»: россиян предупредили о вероятности возвращения морозов
9:21
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* переобъявлен в розыск

Сейчас читают

Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса
Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской