Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае

В Приморском крае неизвестный мужчина закинул «коктейли Молотова» на территорию закрытой стоянки для автомобилей. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Предварительно установлено, что в ночное время 7 марта 2025 года мужчина забросил на огороженную территорию автостоянки по улице Ватутина в городе Артеме две бутылки с зажигательной смесью», — отметили в ведомстве.

От первого «коктейля Молотова» загорелись ворота стоянки, второй упал на припаркованную машину, но не воспламенился.

Уточняется, что проводится процессуальная проверка по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Прокуратура Артема контролирует ее ход и результаты.

Помимо этого, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности поджигателя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области загорелся торговый центр. Огонь распространился на площадь 750 квадратных метров. Из горящего здания 20 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. Пламя удалось локализовать. На месте пришествия работали 29 спасателей и десять единиц специализированной техники.