В Белгородской области загорелся торговый центр

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Пожар распространился на территории площадью 750 квадратных метров.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs__russia; 5-tv.ru

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В Белгородской области загорелся торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по данному региону в своем Telegram-канале.

«В 13:30 поступило сообщение о возгорании в торговом помещении в поселке Разумное Белгородского района», — уточнили в ведомстве.

Огонь распространился на площадь 750 квадратных метров. Из горящего здания 20 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пламя удалось локализовать. На месте пришествия работают 29 спасателей и десять единиц специализированной техники.

Причина возгорания уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ростовской области из-за массированной атаки беспилотных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся нефтепровод. Пожар разбушевался в Чертановском районе 3 марта. Персонал был эвакуирован.

Кроме нефтепровода в Чертановском районе были ликвидированы еще несколько возгораний. Погибших или пострадавших нет. Также на хуторе Павловский в Верхнедонском районе в Ростовской области местные жители обнаружили обломки украинского дрона самолетного типа. 

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