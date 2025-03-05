В Белгородской области загорелся торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по данному региону в своем Telegram-канале.

«В 13:30 поступило сообщение о возгорании в торговом помещении в поселке Разумное Белгородского района», — уточнили в ведомстве.

Огонь распространился на площадь 750 квадратных метров. Из горящего здания 20 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пламя удалось локализовать. На месте пришествия работают 29 спасателей и десять единиц специализированной техники.

Причина возгорания уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ростовской области из-за массированной атаки беспилотных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся нефтепровод. Пожар разбушевался в Чертановском районе 3 марта. Персонал был эвакуирован.

Кроме нефтепровода в Чертановском районе были ликвидированы еще несколько возгораний. Погибших или пострадавших нет. Также на хуторе Павловский в Верхнедонском районе в Ростовской области местные жители обнаружили обломки украинского дрона самолетного типа.