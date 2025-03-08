Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу
У юмориста желудочно-кишечное отравление.
Фото: Вадим ТаракановТАСС
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Юморист Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Артист находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил источник 5-tv.ru.
Представители Петросяна пока не отреагировали на новости о его самочувствии.
В последнее время появляются тревожные новости о состоянии юмориста. В феврале 2024, например, Петросян попал в больницу с переломом предплечья. Комика прооперировали и установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян едва не погиб в авиакатастрофе под Харьковом.
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