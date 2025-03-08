Вся правда о гормонах: эндокринолог развеяла популярный миф о здоровье

Немало сведений об этих биологически активных веществах не соответствуют действительности.

Нередко гормоны делят на «женские» и «мужские», однако все они присутствуют в организме каждого человека. Об этом рассказала эндокринолог Наталья Севастьянова в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, в зависимости от пола меняется лишь их концентрация. К примеру, многие считают эстроген исключительно женским гормоном, в то время как мужчинам он не менее необходим.

Дело в том, что это биологически активное вещество поддерживает эластичность кожных покровов, а также защищает сердечно-сосудистую систему.

«Его больше в организме женщин и, к слову, именно поэтому у представителей сильного пола инфаркты случаются чаще», — объяснила врач.

То же самое касается гормона под названием прогестерон — он важен не только для женского организма, но и для мужского. Прогестерон необходим человеку для качественного сна и стабильного эмоционального состояния.

В заключение Севастьянова подчеркнула, что баланс гормонов у обоих полов «критически важен» для здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лишний вес влияет на либидо мужчин и женщин.